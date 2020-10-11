Лечение и переливание крови: в «Велесе» спасли енотовидную собаку

В российском карантинном центре диких животных «Велес» спасли енотовидную собаку. Самка попала к специалистам центра с бабезиозом.

Об этом сотрудники «Велеса» рассказали на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Бабезиоз – паразитное инфекционное заболевание. Оно вызывается клещами под названием бабезия, через их укусы.

Как уточнили в «Велесе», енотовидной собаке провели переливание крови. Кроме того, животному пришлось пережить интенсивное лечение.

«Можно сказать, что успели вытащить», — заметили в «Велесе».

Ранее gazeta.spb.ru писала о спасении енотовидной собаки во Фрунзенском районе Петербурга. Животное нашли на Софийской улице, оно не двигалось, и один из прохожих обратился в мобильную экологическую службу. Собака сутки провела в Горветстанции, где ее обследовали врачи.