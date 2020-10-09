В Петербурге спасли енотовидную собаку

В Петербурге спасли енотовидную собаку
Енотовидная собака. Фото: комитет по природопользованию

Раненое животное обнаружил житель Фрунзенского района.

В мобильную экологическую дежурную службу Комитета по природопользованию в четверг, 8 октября, обратился неравнодушный петербуржец. Он рассказал, что на Софийской улице лежит и не двигается енотовидная собака.

Специалисты прибыли на место обнаружения, где застали обессиленного дикого зверя, который спокойно подпустил к себе людей. Собака сутки провела в Горветстанции, где ее обследовали врачи. После этого на дальнейшее лечение животное было отправлено в фонд помощи диким животным «Велес». Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

Отмечается, что скорее всего зверь попал под машину и получил ранения. Сейчас он находится в надежды руках специалистов, которые обеспечат ему необходимый уход, обследования и лечение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке во время пожара спасли капибару.

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