В Ленинградском зоопарке во время пожара спасли капибару

Директор Ленинградского зоопарка вовремя заметила спрятавшуюся в домике вольера, загоревшегося в ночь на 18 сентября, капибару, и спасла ей жизнь.

Происшествие в зверинце произошло ночью. Огонь охватил деревянную времянку. В учреждении сразу же сработала пожарная сигнализация, а спасатели оперативно прибыли на помощь. В одном из домиков в момент пожара от дождя пряталась капибара. К счастью, ее смогла заметить директор зоопарка. Животное сразу же перенесли в другой вольер. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Отметим, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар за 1,5 часа. Происшествие никак не повлияло на работу зверинца — он продолжает принимать посетителей в штатном режиме.

Согласно предварительной версии, причиной возгорания стал шквалистый ветер. Его сильные порывы могли оборвать кабель подсветки в домике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке среди ночи вспыхнул деревянный вольер.