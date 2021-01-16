Названо условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

Названо условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей
Средний размер страховой пенсии по старости неработающим россиянам равен 17,5 тыс. рублей. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Часть российских пенсионеров в этом году будет получать более 30 тыс. рублей в месяц. Об этом рассказал руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.

По его словам, на такую ежемесячную социальную выплату могут рассчитывать неработающие россияне, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тыс. рублей. Биезбардис отметил в разговоре с «Прайм», что на возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, которые недоступны для большинства граждан.

В первую очередь — это отсрочка выхода на пенсию. Если уйти на 5 лет позже, то прибавка составит 40%. А если на 10 лет, то выплаты увеличатся в два раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин поручил подготовить новую индексацию пенсий работающих пенсионеров.

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