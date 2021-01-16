На Бухарестской иномарка влетела в трамвай и парализовала движение

На Бухарестской иномарка влетела в трамвай и парализовала движение
В аварии никто не пострадал. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице водитель не смог объехать трамвай и врезался прямо в него. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако образовалась пробка из-за ДТП.

Инцидент случился днем в субботу, 16 января, на пересечении улицы Бухарестской и улицы Димитрова примерно 13:00. Водитель «шкоды» влетел в трамвай на полном ходу и застрял в общественном транспорте. Кроме машин в аварии никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария затруднила движение для водителей. Также пассажирам трамвая придется выбрать другой транспорт, чтобы добраться до нужного места.

Отметим, что на данный момент точная причина аварии неизвестна. К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для установления обстоятельств ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Легковушка влетела в столб на трассе М-10 в Тосно, пострадали три человека.

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