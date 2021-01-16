Легковушка влетела в столб на трассе М-10 в Тосно, пострадали три человека

На трассе М-10 в Тосно произошло серьезное ДТП с участием иномарки. Спасатели доставали пострадавших из машины.

Авария случилась ночью в субботу, 16 января, на 665-м км трассы. Водитель автомобиля марки Hyundai не справился с управлением и врезался в опору мачты освещения.

Как сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области, в результате столкновения пострадали три человека. Одного из них пришлось деблокировать прибывшим на место спасателям.

Другие подробности выясняются.

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