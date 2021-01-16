«Волга почти целая»: Каршеринг разбился в ДТП на Косыгина

&#171;Волга почти целая&#187;: Каршеринг разбился в ДТП на Косыгина
У машины разбита передняя часть. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

На проспекте Косыгина в Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. Передняя часть машины превратилась в груду металла, а вот второй транспорт отделался царапинами.

Авария случилась сегодня, 16 января, на участке перед проспектом Настовников. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в результате аварии арендованный автомобиль сильно пострадал, передняя часть машины оказалась полностью разбита.

«Перед ним Волга почти целая», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пешеход пострадал в ДТП с легковушками на перекрестке Шаврова и Комендантского.

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