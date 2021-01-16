Пешеход пострадал в ДТП с легковушками на перекрестке Шаврова и Комендантского

Пешеход пострадал в ДТП с легковушками на перекрестке Шаврова и Комендантского
У машины разбита передняя часть. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин, в результате которого пострадал пешеход. На место прибыла скорая помощь.

Дорожный инцидент случился вечером пятницы, 15 января, на пересечении улицы Шаврова и Комендантского проспекта. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. В результате их столкновения пострадала девушка, стоящая на остановке. Ее госпитализировали с легкими травмами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Славы столкнулись сразу пять машин. По словам очевидцев, на месте произошло два ДТП.

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