На проспекте Славы столкнулись сразу пять машин

На проспекте Славы столкнулись сразу пять машин
Место ДТП. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

На проспекте Славы в Петербурге произошло два ДТП подряд. Аварии попали на запись видеорегистратора петербургского водителя.

Машины столкнулись в ночь на субботу, 16 января. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, две аварии произошли на расстоянии 500 метров друг от друга. В одной из них столкнулись сразу три машины, а в другой — две. Они также добавили, что служб на месте не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист не справился с управлением и чуть не вылетел в Неву. Пользователи сети предположили, что автомобилист не справился с управлением на зимних дорогах города.

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