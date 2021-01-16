На проспекте Славы столкнулись сразу пять машин

На проспекте Славы в Петербурге произошло два ДТП подряд. Аварии попали на запись видеорегистратора петербургского водителя.

Машины столкнулись в ночь на субботу, 16 января. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, две аварии произошли на расстоянии 500 метров друг от друга. В одной из них столкнулись сразу три машины, а в другой — две. Они также добавили, что служб на месте не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист не справился с управлением и чуть не вылетел в Неву. Пользователи сети предположили, что автомобилист не справился с управлением на зимних дорогах города.