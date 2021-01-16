Таксист не справился с управлением и чуть не вылетел в Неву

Таксист не справился с управлением и чуть не вылетел в Неву
Место ДТП. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

На Октябрьской набережной в Петербурге произошло ДТП с участием такси. Автомобиль чуть не угодил в Неву.

Дорожный инцидент случился поздним вечером пятницу, 15 января. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видеозаписи зафиксировано, что легковушка на большой скорости вылетела на встречную полосу, после чего ее развернуло и она чудом не утонула в Неву. Пользователи сети предположили, что автомобилист не справился с управлением на зимних дорогах города.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский пешеход прыгнул под колеса автомобиля на улице Подводника Кузьмина и отправился в больницу. После столкновения он был без сознания.

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