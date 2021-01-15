Петербургский пешеход прыгнул под колеса автомобиля на улице Подводника Кузьмина и отправился в больницу

Пешеход попал под колеса авто на улице Подводника Кузьмина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пешеход попал под колеса авто на улице Подводника Кузьмина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Девушка, которая была за рулем, и очевидцы говорят, что мужчина сам прыгнул под колеса.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Все произошло ближе к вечеру на улице Подводника Кузьмина, рядом с домом №23. Там петербурженка сбила мужчину, который находился вне зоны пешеходного перехода. Со слов очевидцев, девушка заявляла, что мужчина сам выскочил на проезжую часть.

Отмечается, что мужчина после аварии был без сознания. Им занимались две бригады скорой помощи. Свидетели произошедшего заметили, что у него изо рта.

«Я проезжал мимо, поговорил с водителем. Мужчина похож на бомжа, прыгнул под авто и снес зеркало. Его отвезут в больничку и там он согреется», — пишут пользователи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария с фурами у съезда на Дачный вызвала реакцию у петербуржцев.