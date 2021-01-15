«Не первый гололед же»: массовая авария с фурами у съезда на Дачный вызвала реакцию у петербуржцев

Авария на КАД попала на видео. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Авария на КАД попала на видео. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице из-за плохих погодных условий происходит большое количество ДТП на дорогах. Очередная жуткая авария случилась на внутренней стороне КАД.

Инцидент произошел днем, 15 января, у съезда на Дачный и СЗД. Очевидцы засняли на видео большое скопление грузовиков и легковушек, которые врезались друг в друга. Машины находятся на обочине и не мешают проезду. Местные жители в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте» называют причиной столкновения гололедицу.

«Не, я понимаю, что сегодня скользко, но вроде не первый гололёд же, что за день жестянщика в середине января?», – написал подписчик в паблике.

Кроме этого, подписчики возмутились большим количеством аварий на дорогах. Виновниками они также называют водителей, которые не хотят ехать на более низких скоростях.

«Так, а в чем проблема ехать 70 или даже 50 раз дорожно-погодные условия не позволяют», – возмутился петербуржец в комментариях.

На данный момент неизвестно о пострадавших в аварии на внутренней стороне КАД. К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что иномарка въехала в кофейню в Петроградском районе.