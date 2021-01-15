Иномарка въехала в кофейню в Петроградском районе

Иномарка въехала в кофейню в Петроградском районе
ДТП в Петроградском районе. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Водитель легковушки угодил в заведение общепита в Петроградском районе. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Инцидент случился днем в пятницу, 15 января. Водитель Volkswagen решил въехать в кофейню на перекрестке Большой Монетной улицы и Каменноостровского проспекта. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы смогли заснять кадры аварии на фото. На данный момент точная причина попадания в кофейню неизвестна. По снимкам, можно увидеть, что пострадала дверь заведения, а также лобовая часть автомобиля.

Информации о пострадавших не поступало. Кроме этого, состояние водителя также остается неизвестным.

На месте происшествия работают спецслужбы для установления причины аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Мост глупости» в Петербурге поймал юбилейную 200-ю «жертву».

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