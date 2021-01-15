«Мост глупости» в Петербурге поймал юбилейную 200-ю «жертву»

Петербургский «мост глупости» отметил юбилей, поймав 200-ю жертву. Об этом рассказали очевидцы ДТП.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 15 января, на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Юбилейный 200-й у моста глупости», — написал автор записи.

На кадрах видно, что фургон от столкновения практически развалился на части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские власти отказываются реконструировать «мост глупости». Петербуржцы жалуются на множественные случаи застревания грузовиков на путепроводе с ограниченным по высоте для транспорта движения на Софийской улице.