Петербург вошел в тройку городов России для разнообразного отдыха

Северную столицу признали самым популярным направлением для культурного отдыха. Так считают 68% опрошенных россиян.

Согласно данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, второе место занимает столица России с большим отрывом от Петербурга. Москву выбрали 8% респондентов. Тройку замыкает Сочи – 5,5% голосов.

Кроме этого, в рейтинг популярных городов для отдыха попали Казань с 3% и Калининград, за который проголосовали 2,6% россиян.

Отметим, что по показателю самый разнообразный на развлечения город, Петербург уступил первые два места Москве и Сочи, – за столицу проголосовали 43% респондентов, а за столицу Краснодарского края 26% соответственно. Петербург оказался третьим – 16% голосов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стали известны самые популярные маршруты по России в Новый год.