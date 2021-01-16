В Петербурге зафиксировано на 10 градусов холоднее нормы 16 января

В Северной столице погода ставит новые рекорды. Субботний день выдастся холодным и облачном. Кроме этого, установлено отклонение от нормы на 10 градусов.

Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 16 января, в Северной столице ожидается от -13 до -15 градусов. Такое похолодание вызвано промежуточным гребнем циклона. Его стараниями в городе установится облачная с прояснениями погода, а также возможны небольшие осадки.

Кроме этого, ожидается небольшой северо-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 763 миллиметра ртутного столба. Такой показатель также является выше нормы.

Отметим, что в Ленинградской области значительно холоднее. Температура воздуха днем составит от -12 до -17 градусов. Однако местами возможны морозы до -20 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве из-за снегопада задержали 18 авиарейсов.