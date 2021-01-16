Нурмагомедов примет решение о возобновление карьеры 16 января в прямом эфире

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе спортсмен Хабиб Нурмагомедов объявит свое решение по поводу возобновления карьеры в субботу, 16 января, вечером.

Об этом сообщили президент UFC Дэйна Уайт в своем официальном Twitter-аккаунте. По его словам, в пятницу у них Хабибом Нурмагомедовым состоялась встреча на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где они обсудили будущее спортсмена.

Дэйна Уайт отметил, о своем решении Нурмагомедов скажет в 17:00 по московскому времени в эфире телеканала АВС.

Напомним, что свой последний бой спортсмен провел в октябре 2020 года. Россиянин победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. В итоге6 в активе бойца 29 побед и ни одного поражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Хабибу Нурмагомедову могут присвоить звание Героя России.