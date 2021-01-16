Блогер Варламов вернулся в Россию после задержания в Африке

Другой россиянин, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, остается в Южном Судане.

Блогер Илья Варламов сегодня, 16 января, вернулся в Россию. Он смог оказаться дома после задержания в Южном Судане. Об этом сообщает РИА Новости.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов тем временем находится в Африке. Непонятно, как скоро он сможет вернуться на родину.

«У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе»,

— рассказал источник.

Напоминаем, что о задержании Варламова и Верзилова стало известно 13 января. Ими заинтересовались в аэропорту после досмотра багажа. Среди личных вещей был найден пульт от дрона, который заинтересовал местных полицейских.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Варламов заявил об освобождении россиян, задержанных в Южном Судане.