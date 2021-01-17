Россияне скупают лопаты на фоне снежной зимы

В этом году в России выдалась снежная зима.

Это привело к взрывному спросу на лопаты и снегоочистители, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты сравнили данные за четыре дня этой недели (11-14 января) и аналогичный период прошлой недели (4-7 января).

Согласно исследованию, зафиксирован резкий рост продаж фиксировался в среду и четверг 13-14 января. В эти дни как раз были сложные погодные условия в центральных регионах страны и в столице.

«В Москве лопат куплено на 96% больше, чем на прошлой неделе, движков — на 298% больше, снегоуборщиков — на 214% больше», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что зима, как обычно, пришла внезапно. Автомобилисты стоят в пробках. Пешеходы скользят и падают. Однако, у чиновников уже есть план борьбы со снегом, «учитывающий опыт прошлых лет». А он печален.