Россияне скупают лопаты на фоне снежной зимы

Россияне скупают лопаты на фоне снежной зимы
Иван Ургант очищал трассы от наледи в районе Мариинки. Скриншот: YouTube/Вечерний Ургант

В этом году в России выдалась снежная зима.

Это привело к взрывному спросу на лопаты и снегоочистители, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты сравнили данные за четыре дня этой недели (11-14 января) и аналогичный период прошлой недели (4-7 января).

Согласно исследованию, зафиксирован резкий рост продаж фиксировался в среду и четверг 13-14 января. В эти дни как раз были сложные погодные условия в центральных регионах страны и в столице.

«В Москве лопат куплено на 96% больше, чем на прошлой неделе, движков — на 298% больше, снегоуборщиков — на 214% больше», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что зима, как обычно, пришла внезапно. Автомобилисты стоят в пробках. Пешеходы скользят и падают. Однако, у чиновников уже есть план борьбы со снегом, «учитывающий опыт прошлых лет». А он печален.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зима лопата снег


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
РФПИ опроверг отказ Бразилии регистрировать вакцину «Спутник V»
В новогодние праздники Выборг посетило рекордное количество туристов
«Анахайм Дакс» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:1
Депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин умер от коронавируса
Прокуратура проводит проверку после пожара в Сертолово
В Китае коронавирус обнаружили в партии мороженого
Третья российская вакцина от коронавируса может поступить в оборот в марте
На Культуры водитель подрался с пешеходами, а после достал пистолет