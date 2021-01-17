Средства россиян на счетах Сбербанка рекордно выросли за 2020 год

Средства россиян на счетах Сбербанка рекордно выросли за 2020 год
Рост средств на счетах физлиц в Сбербанке является рекордным с 2008 года. Фото: pixabay

По итогам прошлого года, объем денежных средств на рублевых счетах физических лиц в Сбербанке увеличился на 1,2 триллиона рублей или 41,2%.

В отчете Сбербанка уточняется, что речь идет о накопительных, карточных и других видах счетов, кроме депозитных. Аналитик банка БКФ Максим Осадчий считает, что такие показатели прироста являются рекордными как минимум с 2008 года, передает РБК. В Сбербанке согласны с мнением эксперта.

Валютные счета физлиц за 2020 года выросли на 2,8 млн долларов или на 55,3%. В общей сложности, сбережения россиян, хранящиеся на счетах Сбербанка, выросли на 1,6 трлн рублей и 0,5 млрд долларов. При этом наблюдается отток средств с депозитов. Срочные рублевые вклады в 2020 году сократились на 132,2 млрд рублей, а валютные депозита на 2,3 млрд долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экономиста, россиян ждут внушительные скидки на продукты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
сбербанк финансы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые из Уханя признались, что были покусаны летучими мышами
В Петербурге таксист высадил пассажирку, а потом догнал её и сорвал с шеи ...
Таяние ледников Антарктики может стать причиной нового ледникового периода
Жители Сертолово начали сбор вещей для пострадавших при пожаре
Стало известно, какая категория россиян может получить 375 тысяч рублей при ...
Американский журналист объяснил, в чем сила русских
«Лахта Центр» превратился в гигантскую сосульку из-за морозов
Средства россиян на счетах Сбербанка рекордно выросли за 2020 год