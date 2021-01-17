Средства россиян на счетах Сбербанка рекордно выросли за 2020 год

Рост средств на счетах физлиц в Сбербанке является рекордным с 2008 года. Фото: pixabay

Рост средств на счетах физлиц в Сбербанке является рекордным с 2008 года. Фото: pixabay

По итогам прошлого года, объем денежных средств на рублевых счетах физических лиц в Сбербанке увеличился на 1,2 триллиона рублей или 41,2%.

В отчете Сбербанка уточняется, что речь идет о накопительных, карточных и других видах счетов, кроме депозитных. Аналитик банка БКФ Максим Осадчий считает, что такие показатели прироста являются рекордными как минимум с 2008 года, передает РБК. В Сбербанке согласны с мнением эксперта.

Валютные счета физлиц за 2020 года выросли на 2,8 млн долларов или на 55,3%. В общей сложности, сбережения россиян, хранящиеся на счетах Сбербанка, выросли на 1,6 трлн рублей и 0,5 млрд долларов. При этом наблюдается отток средств с депозитов. Срочные рублевые вклады в 2020 году сократились на 132,2 млрд рублей, а валютные депозита на 2,3 млрд долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экономиста, россиян ждут внушительные скидки на продукты.