Экономист заявил, что россиян ждут масштабные скидки на еду

Благодаря скидкам торговцы пытаются «раскачивать спрос».

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, что россиян ждут масштабные скидки на еду в ближайшее время. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что после новогодних праздников люди начинают меньше покупать, и чтобы «раскачать спрос» торговцы устраивают распродажи. Холод убежден, что цены перестанут расти и наконец стабилизируются. Со скидкой граждане смогут приобрести красную икру и шампанское, а также прочие товары, которые были популярны в период Нового года.

«Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли»,

— пояснил экономист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны самые популярные продукты среди россиян в новогодние праздники. Оказалось, что наиболее востребованными на праздниках стали белый хлеб, вода и молоко.