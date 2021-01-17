Житель Омска заразил ВИЧ двух жен и их дочерей

Житель Омска заразил ВИЧ двух жен и их дочерей
Мужчина приговорен к 14 годам в колонии строгого режима. Фото: pixabay

В Омске суд приговорил местного жителя к 14-и годам колонии строгого режима за жестокое правонарушение. Мужчина вступал в половые контакты со своими женами, дочерью и падчерицей, что привело к ВИЧ-заражениям.

Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на главу следственного отдела по Центральному округу Омска Следственного комитета России (СКР) Евгения Шелудкова.

По данным следствия, инцидент случился еще в 2019 году, когда в больницу обратились две женщины. Оказалось, что они заражены ВИЧ-инфекцией. Такой же диагноз был поставлен девочкам восьми и девяти лет, которые являются их дочерями. В последствии выяснилось, что все они вступали в половой контакт с подозреваемым мужчиной.

Подозреваемый сначала заразил свою жену ВИЧ, не зная об этом, а уже после расставания ее подругу, с которой продолжил жить. В итоге, именно подруга узнала об опасной болезни и посоветовала бывшей жене сходить в больницу. Она сделала тест, а также заставила дочь сдать анализы. Оказалось, что она тоже больна.

Следователям удалось выяснить, что мужчина вступал в половой контакт с детьми и их мамами. Он также принуждал свою гражданскую супругу и ее малолетнюю дочь к сексу. Кроме этого, он знал свой диагноз, но скрывал его с 2015 года.

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