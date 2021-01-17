В Петербурге таксист высадил пассажирку, а потом догнал её и сорвал с шеи золотую цепочку

В Петербурге таксист высадил пассажирку, а потом догнал её и сорвал с шеи золотую цепочку
По факту происшествия проводится проверка. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Северной столицы произошел очередной криминальный инцидент с участием водителя такси. Мужчина сорвал золотую цепочку с шеи пассажирки.

О случившемся правоохранительным органам сообщила пострадавшая. По словам петербурженки, в ночь на 17 января их с подругой до дома на Будапештской улице подвозил таксист. Водитель высадил пассажирок, однако уже у входа в подъезде внезапно нагнал женщин и напал на одну из них.

Происшествие попало на записи камер видеонаблюдения. На кадрах заметно, что мужчина хватает пострадавшую за плечи и, вероятно, заметив украшение, срывает его и бросается бежать. По факту совершения преступления проводится проверка, таксиста разыскивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские таксисты в последнее время все чаще представляют опасность для пассажиров. Недавно водитель получил пять суток административного ареста за просмотр интимного видео прямо во время поездки.

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