В Петербурге таксист-онанист получил пять суток за просмотр интимного видео

История со скандальным водителем такси получила свое продолжение. Мужчина проведет под арестом пять суток за свое поведение во время поездки с пассажиркой до Пулково. Мужчина включал интимное порно в салоне и пытался онанировать.

Информация об аресте на пять суток появилась в Instagram-аккаунте пострадавшей пассажирки. Она заявила, что над мужчиной прошел суд, который избрал данное наказание.

Кроме этого, стало известно, что мужчина уже год как работает таксистом без прав. Также в прошлом году он устроил пьяное ДТП. За это его приговорили к штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СК заинтересовался историей пассажирки, которая стала жертвой таксиста-онаниста. История стала резонансной: на нее обратили внимание сначала журналисты, а позже ей заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.