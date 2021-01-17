Отец отказался от ребенка из-за его имени в честь бывшего парня жены

Отец ребенка отказался подписывать свидетельство о рождении из-за имени, которое выбрала и вписала в документ мать.

Как сообщает The Sun, мужчина высказал свое резкое недовольство тем, что его жена назвала ребенка в честь бывшего парня. В итоге, он пообещал не подписывать свидетельство о рождении до тех пор, пока она не поменяет имя малышу. Кроме этого, папа новорожденного планирует сделать тест на отцовство.

«И я сказал своей девушке, что не буду подписывать никаких документов на ребенка, пока она не поменяет имя на то, о котором мы с ней договаривались», – рассказал он.

Отметим, что о беременности мужчина узнал еще до свадьбы, поэтому, по его словам, он не был уверен в том, станут ли они хорошими родителями для малыша.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Омска заразил ВИЧ двух жен и их дочерей.