Владельца полуразрушенных дач Косяковой и Кривдиной оштрафовали на 850 тысяч рублей

Суд оштрафовал владельца двух дач в Сестрорецке. Фото: pixabay

Суд оштрафовал владельца двух дач в Сестрорецке. Фото: pixabay

Суд привлек к административной ответственности ООО «Норд-Отель», владеющей двумя объектами культурного наследия федерального значения в Сестрорецке.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, специалисты КГИОП провели проверку здания «Дача Косяковой Л.И» в Ермоловском проезде. Выяснилось, что дача находится в неудовлетворительном состоянии: одно крыльцо демонтировано, древесина второго рассыхается и гниет, в здании нет перегородок помещений, снят пол, обита штукатурка, гниют балки и подпорные стойки.

В результате суд назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей

Также специалисты Смольного установили, что в аналогичном состоянии находится «Дача Кривдиной» на улице Садовой. Стены здания гниют, фасады обшиты вагонкой. Деревянные декоративные элементы рассыпаются, части кровли здания уже нет. Кроме того, накренилась башня дачи, а на газоне складируется строительный мусор.

Суд назначил штраф в размере 500 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дом Змигродского в Сестрорецке восстановят по программе «Рубль за метр».