Дом Змигродского в Сестрорецке восстановят по программе «Рубль за метр»

Дом Змигродского в Сестрорецке восстановят по программе &#171;Рубль за метр&#187;
Загородный двухэтажный дом дворянина Людомира Афанасьевича Змигродского был построен в 1903-1906 годах. Фото: пресс-служба КГИОП

Комитет имущественных отношений Северной столицы нашел арендатора для Загородного дома Людомира Змигродского, расположенного на улице Андреева, литера А, в Сестрорецке.

Новым владельцем объекта культурного наследия в Курортном районе Санкт-Петербурга стал некий индивидуальный предприниматель Максим Павлов. Городские власти заключили с ним договор аренды на 49 лет в рамках программы «Рубль за метр».

Бизнесмену в течение семи лети предстоит провести полную реставрацию исторического здания, после чего он получит право льготной аренды еще на 42 года — в течение этого срока он будет ежемесячно выплачивать в качестве ренты всего 1 рубль за каждый квадратный метр постройки. На период ремонтных работ арендная плата составит 250 тысяч рублей в месяц, отмечают в пресс-службе КИО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном нашли арендатора для сестрорецкой Дачи Кочкина, также нуждающейся в реставрации.

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