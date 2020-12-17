В Петербурге нашли арендатора, который готов отреставрировать Дачу Кочкина

В Петербурге нашли арендатора, который готов отреставрировать Дачу Кочкина
Дача Кочкина находится в Сестрорецке, на улице Максима Горького, дома № литера А. Фото: www.citywalls.ru

Здание участвует в городской программе реставрации и сохранения объектов культурного наследия – «Рубль за метр».

В Санкт-Петербурге нашли арендатора, который готов за семь лет отреставрировать Дачу Кочкина в Сестрорецке. Отмечается, что благодаря этому он сможет на протяжении 49 лет использовать объект и платить при этом льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 квадратный метро. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что к торгам подготовили еще четыре объекта, которые участвуют в городской программе «Рубль за метр».

Напоминаем, что в рамках программы уже реализовали четыре объекта. Один из них, на Большой Зелениной, полностью привели в порядок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владельца особняка Черкасского обязали отреставрировать здание.

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