Владельца особняка Черкасского обязали отреставрировать здание

Дзержинский районный суд Петербурга обязал собственника особняка Черкасского отреставрировать здание за три года. В постройке неоднократно происходили пожары, но ею все равно никто не занимается.

Речь идет о памятнике регионального значения «Дом А. Черкасского (Риттеров)», расположенного на Университетской набережной. Исковые требования выдвинул комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Как сообщила пресс-служба КГИОП, в течение месяца собственник должен подготовиться к началу реставрационных работ, а именно закрыть контур здания, зашить металлическими листами окна и двери со стороны фасадов. За три месяца собственник проведет консервацию здания и противоаварийные работы. На реставрацию памятника суд отвёл год.

В случае неисполнения решения с горожанина будет взыскана крупная неустойка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд уже штрафовал собственника квартир в Доме Черкасского за сгоревшее здание. Дом перенес пожар, в результате которого были повреждены оконные рамы. Также в там выбиты стекла и сорваны железные решетки.