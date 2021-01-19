Из окна 15-этажного дома в Мурино выпала пенсионерка

В Мурино из окна многоэтажного дома выпала пожилая женщина. По предварительным данным, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 18 января. Женщину на асфальте заметили прохожие.

Как сообщил 78.ru, в экстренные службы обратился мужчина, который оказался неподалеку в момент ЧП. По его словам, к нему подбежала девушка, которая рассказала об увиденном. Пожилая женщина лежала на асфальте без признаков жизни.

На место прибыла машина реанимации. В настоящее время выясняются все подробности трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шестиклассник выпал из окна школы №640 на Савушкина.