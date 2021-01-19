Оксана Самойлова запретила мужу идти на шоу «Холостяк»

Супруга рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова призналась, что запретила супругу принимать участие в шоу «Холостяк».

Об этом она заявила под одним из фото на странице мужа в Instagram. Музыкант опубликовал снимок, на котором жена якобы тащит его за ногу по песку в море. Он в шутку обратился к своему товарищу, рэперу Тимати с просьбой о помощи.

В комментариях к посту Самойлова написала, что истязает мужа «семейными отпусками, домашними вечерами, количеством детей», а также запрещает ему идти на шоу «Холостяк».

Напоминаем, что Тимати объявил о своем участии в «Холостяке» сразу после того, как расстался с моделью Анастасией Решетовой. Для многих этот шаг показался странным, и поклонники решили, что артист просто привлекает к себе внимание и на самом деле продолжает жить с блогером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Самойлова обманывала Джигана в начале отношений. Блогер всячески пыталась завоевать внимание и любовь рэпера.