Самойлова призналась, что обманывала Джигана в начале отношений

Блогер всячески пыталась завоевать внимание и любовь рэпера.

Блогер Оксана Самойлова призналась, что обманывала рэпера Джигана в начале их отношений. Они прибегала к различным хитростям, чтобы добиться любви артиста. Об этом модель рассказала в Instagram-аккаунте.

Самойлова не умела хорошо готовить, но мечтала удивлять Джигана. Поэтому она заказывала еду из ресторанов и специально пачкала кастрюли, чтобы не вызвать подозрений у избранника. Модель подчеркнула, что у нее было мало времени на приготовление еды, поэтому попросила не критиковать ее. Она также добавила, что Джиган до сих пор не знает о ее обмане.

Напоминаем, что Самойлова планировала разводиться с Джиганом из-за его неадекватного поведения и странных выходок. Спустя время она передумала, супруги воссоединились ради четырех детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова пожаловалась, что Джигана непросто прокормить.