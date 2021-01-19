Скончался бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Журналист, бывший ведущий программ «Новости» и «Время» на «Первом канале» Игорь Выхухолев умер. Его не стало на 67-году жизни.

О трагической новости сообщила его дочь Мария Выхухолева. Она рассказала, что журналист скончался накануне, 18 января. Как сообщил ТАСС, причиной смерти оказались проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ с 1992 по 1996 годы, в 2005 году стал шеф-редактором ночного и утреннего вещания Дирекции информационных программ Первого канала. Работал телеведущий и на ВГТРК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу, 16 января, стало известно о смерти Георгия Эдишеровича Введенского, возглавлявшего военно-исторический отдел музея-заповедника «Царское Село».