Скончался бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Скончался бывший ведущий программы &#171;Время&#187; Игорь Выхухолев
Игорь Выхухолев. Фото: скриншот выпуска новостей на Первом канале

Журналист, бывший ведущий программ «Новости» и «Время» на «Первом канале» Игорь Выхухолев умер. Его не стало на 67-году жизни.

О трагической новости сообщила его дочь Мария Выхухолева. Она рассказала, что журналист скончался накануне, 18 января. Как сообщил ТАСС, причиной смерти оказались проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ с 1992 по 1996 годы, в 2005 году стал шеф-редактором ночного и утреннего вещания Дирекции информационных программ Первого канала. Работал телеведущий и на ВГТРК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу, 16 января, стало известно о смерти Георгия Эдишеровича Введенского, возглавлявшего военно-исторический отдел музея-заповедника «Царское Село».

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"смерть" ведущий выхухолев


 

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