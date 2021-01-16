В Петербурге скончался начальник военно-исторического отдела музея «Царское Село» Георгий Введенский

В Петербурге скончался начальник военно-исторического отдела музея «Царское Село» Георгий Введенский
Георгий Введенский был фанатично предан своему делу. Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

В субботу, 16 января, стало известно о смерти Георгия Эдишеровича Введенского, возглавлявшего военно-исторический отдел музея-заповедника «Царское Село».

Ученый ушел из жизни в возрасте 56 лет. Как отмечают в пресс-службе ГМЗ «Царское Село», за время своей профессиональной деятельности Георгий Эдишерович успел написать диссертацию, посвященную русскому военному мундиру, свыше десяти книг и множество статей для специализированных изданий. Введенский также смог воплотить свою мечту — создать единственный в новейшей истории страны музей, посвященный Первой мировой войне в залах отреставрированной Государевой Ратной палаты.

«Мы навсегда запомним Георгия Эдишеровича как истинного музейщика, человека огромной созидательной энергии, горячего сердца», — говорится в сообщении музея. О причинах смерти ученого ничего не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 января от сердечного приступа скончался французский банкир Бенджамин де Ротшильд.

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