В Петербурге скончался начальник военно-исторического отдела музея «Царское Село» Георгий Введенский

В субботу, 16 января, стало известно о смерти Георгия Эдишеровича Введенского, возглавлявшего военно-исторический отдел музея-заповедника «Царское Село».

Ученый ушел из жизни в возрасте 56 лет. Как отмечают в пресс-службе ГМЗ «Царское Село», за время своей профессиональной деятельности Георгий Эдишерович успел написать диссертацию, посвященную русскому военному мундиру, свыше десяти книг и множество статей для специализированных изданий. Введенский также смог воплотить свою мечту — создать единственный в новейшей истории страны музей, посвященный Первой мировой войне в залах отреставрированной Государевой Ратной палаты.