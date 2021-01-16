Умер франзцуский банкир и барон Бенджамин де Ротшильд

Умер франзцуский банкир и барон Бенджамин де Ротшильд
О смерти банкира сообщила его жена, 55-летняя Ариан де Ротшильд. Фото: Wikipedia

В пятницу, 15 янврая, ушел из жизни французский банкир, барон Бенджамин де Ротшильд. Он умер в своем швейцарском поместье в Преньи в возрасте 57 лет.

Об этом информирует в субботу, 16 января, агентство Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на семью миллиардера, Ариан де Ротшильд и её дочь. Причиной смерти барона стал сердечный приступ. Напомним, что Бенджамин да Ротшильд родился в 1963 году в коммуне Нёйи-сюр-Сен. Он происходит из семьи Эдмона де Ротшильда, являющегося членом французской ветви финансовой династии Ротшильдов.

С 1997 года Бенджамин занимал пост главы совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которому принадлежит группа компаний Edmond de Rothschild, в свою очередь, занимающаяся частными банковскими услугами и управлением активами. Их общая стоимость, по данным AFP, составляет около 160 миллиардов евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 14 января ушел из жизни создатель «Ералаша» Борис Грачевский. Причиной смерти стал коронавирус.

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