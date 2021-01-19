Навального посадили на карантин в СИЗО «Матросская тишина»

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого арестовали на 30 суток по решению суда, проведет двухнедельный карантин в московском СИЗО «Матросская тишина».

Об этом сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников. Навальный будет находиться в течение 14 дней один в трехместной камере. Его посадили на карантин как прибывшего из-за границы, передает РИА Новости.

По словам Мельникова, по прибытии в «Матросскую тишину» оппозиционер принял душ. В изоляторе он получил постельные принадлежности, посуду, гигиенический набор. Отмечается, что в его камере есть чайник, телевизор, холодильник и горячая вода.

Представитель ОНК добавил, что сотрудники учреждения не оказывают морального и физического давления на Навального.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что химкинский городской суд заключил оппозиционера Алексея Навального на 30 суток по иску ФСИН.

Выездное заседание суда состоялось в отделе полиции в Химках, куда Навального доставили 17 января после задержания в Шереметьево. 29 января ожидается слушание по замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.