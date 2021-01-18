Суд заключил Алексея Навального под стражу на 30 суток

Химкинский городской суд заключил оппозиционера Алексея Навального на 30 суток по иску ФСИН. Выездное заседание суда состоялось во 2-м отделе управления МВД по Химкам, куда Навального доставили 17 января после задержания в Шереметьево.

Блогер назвал суд в отделении полиции беззаконием. Видеозапись опубликована в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

На заседание суда не пустили большую часть журналистов.

Отметим, что 29 января ожидается слушание по замене условного срока на реальный.

Накануне Алексей Навальный вместе с женой прибыл в Москву из Германии, где он проходил лечение в связи с инцидентом с возможным отравлением. При прохождении паспортного контроля в Шереметьево его задержали. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, блогер нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был дважды в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. По словам Навального, эти «уголовные дела сфабрикованы». Оппозиционер считает свое преследование политически мотивированным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оппозиционер Алексей Навальный назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит в отделе полиции в Химках. По его словам, на открытом заседании Химкинского суда рассматривается вопрос о его взятии под стражу по ходатайству начальника полиции.