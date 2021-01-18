Суд заключил Алексея Навального под стражу на 30 суток

Суд заключил Алексея Навального под стражу на 30 суток
18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

Химкинский городской суд заключил оппозиционера Алексея Навального на 30 суток по иску ФСИН. Выездное заседание суда состоялось во 2-м отделе управления МВД по Химкам, куда Навального доставили 17 января после задержания в Шереметьево.

Блогер назвал суд в отделении полиции беззаконием. Видеозапись опубликована в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

На заседание суда не пустили большую часть журналистов.

Отметим, что 29 января ожидается слушание по замене условного срока на реальный.

Накануне Алексей Навальный вместе с женой прибыл в Москву из Германии, где он проходил лечение в связи с инцидентом с возможным отравлением. При прохождении паспортного контроля в Шереметьево его задержали. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, блогер нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был дважды в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. По словам Навального, эти «уголовные дела сфабрикованы». Оппозиционер считает свое преследование политически мотивированным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оппозиционер Алексей Навальный назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит в отделе полиции в Химках. По его словам, на открытом заседании Химкинского суда рассматривается вопрос о его взятии под стражу по ходатайству начальника полиции.

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