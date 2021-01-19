В Петербурге и Ленобласти за выходные собрали более 3 тысяч елок на переработку

В Петербурге и Ленобласти продолжают собирать елки на переработку. Фото: pixabay

В Петербурге и Ленобласти продолжают собирать елки на переработку. Фото: pixabay

Петербуржцы и жители Ленобласти за минувшие выходные сдали более трех тысяч новогодних елок на переработку. Активнее всего елки сдавали в Калининском районе города.

Об этом сообщается в группе «Елки, палки и щепа», сбор и переработка хвойных» в соцсети «ВКонтакте». Всего за два дня в Калининском районе насобирали более 1,7 тыс. елок. Жители Пушкинского района принесли 200 елок, во Фрунзенском сдали 170 елок, а петербуржцы из Красногвардейского и Адмиралтейского районов отнесли в пункты сбора 130 и 97 деревьев соответственно.

Во Всеволожском районе Ленобласти насобирали 120 елок, а в Ломоносовском — 50.

Кроме того, оставшиеся после праздников елки собирали в торговых центрах «Охта Молл» (более 500 елок), «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко» (свыше 300) и в «Жемчужной плазе» (около 200).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что елка останется на Дворцовой площади до конца января.