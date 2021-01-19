Петербург начинают украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

На монтаж элементов украшений уйдет несколько дней.

В Санкт-Петербурге начали готовиться ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В ночь на 20 января на улицах города появятся первые элементы украшений. Об этом сообщили в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Большое внимание планируют уделить оформлению центральной части города, Пискаревского проспекта, проспекта Непокоренных и площади Победы. Всего будет использовано 2,6 тысяч единиц праздничного оформления. Ожидается, что 27 января город будет полностью готов к памятной дате.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с петербургских улиц начали убирать новогодние украшения. По словам очевидцев, в ночь на субботу, 16 января, специалисты демонтировали праздничное убранство. Световую технику погрузили в машину.