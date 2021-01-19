Фура сбила насмерть пешехода у метро «Проспект Ветеранов»

Фура сбила насмерть пешехода у метро &#171;Проспект Ветеранов&#187;
Пешеход попал под колеса большегруза. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Кировском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Под колесами большегруза погиб пешеход.

Трагическая авария случилась сегодня вечером, 19 января, на Дачном проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина пересекал проезжую часть, когда на него наехала фура. Травмы оказались несовместимы с жизнью. На место прибыли спасатели, скорая помощь и инспекторы ДПС.

Пользователи также отметили, что на Дачном проспекте у станции метро «Проспект Ветеранов» образовалась «лютая пробка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте таксист сбил пешехода. Движение на участке оказалось также затруднено.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп наезд на пешехода новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет
Манукян признался, что женат на Бузовой
Две легковушки вылетели на тротуар после ДТП на Ленинском проспекте
В Петербурге установлен рекорд по числу вакцинаций против коронавируса
Груженый самосвал подрезал трамвай на перекрестке Пискаревского и Полюстровского
Двор «Владимирского пассажа» на Рубинштейна могут ...
Фура сбила насмерть пешехода у метро «Проспект Ветеранов»
Песков прокомментировал расследование о «дворце Путина»