Фура сбила насмерть пешехода у метро «Проспект Ветеранов»

В Кировском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Под колесами большегруза погиб пешеход.

Трагическая авария случилась сегодня вечером, 19 января, на Дачном проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина пересекал проезжую часть, когда на него наехала фура. Травмы оказались несовместимы с жизнью. На место прибыли спасатели, скорая помощь и инспекторы ДПС.

Пользователи также отметили, что на Дачном проспекте у станции метро «Проспект Ветеранов» образовалась «лютая пробка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте таксист сбил пешехода. Движение на участке оказалось также затруднено.