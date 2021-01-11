На Невском пешехода сбил таксист: движение затрудненно

Пока непонятно, в каком состоянии находится мужчина.

На Невском районе сегодня, 11 января, произошла серьезная авария с участием пешехода. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в центре города на главной магистрали Санкт-Петербурга. По непонятной причине таксист наехал на молодого человека. В результате пешеход получил травмы, но насколько серьезные – выясняется. Известно, что движение на участке дороги затрудненно.

На место выехали сотрудники спецслужб, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ушаковской набережной загорелся попавший в ДТП автомобиль. На кадрах с места происшествия заметно, как автомобилисты пытаются затушить пламя под капотом черной иномарки. Экстренных служб на месте происшествия не видно.