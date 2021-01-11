На Ушаковской набережной загорелся попавший в ДТП автомобиль

В Приморском районе Петербурга произошла автомобильная авария, которую устроили два легковых автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник днем, 11 января, у дома №3 по Ушаковской набережной. Там столкнулись два легковых автомобиля. При этом одна из машин загорелась после столкновения. На кадрах с места происшествия заметно, как автомобилисты пытаются затушить пламя под капотом черной иномарки. Экстренных служб на месте происшествия не видно.

Как сообщает 78.ru, в результате автомобильной аварии, к счастью, никто не пострадал. Остальные участники движения свободно объезжают аварию по двум другим полосам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате ДТП в Волховском районе погибли два человека. Авария произошла вечером 10 января на 108 километре трассы «Зуево — Новая Ладога».