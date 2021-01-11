В результате ДТП в Волховском районе погибли два человека

В результате ДТП на трассе в Волховском районе Ленобласти погибли два человека, еще два человека пострадали.

По предварительной информации, авария произошла вечером 10 января на 108 километре трассы «Зуево — Новая Ладога».

Автомобиль «Фольксваген Мультивэн» с латвийскими номерами, за рулем которого находился 41-летний житель Выборга, столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 55-летнего гражданина Армении. От полученных травм он погиб на месте происшествия. Скончался и его 43-летний пассажир. Водитель иномарка получил травму головы, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении улиц Марата и Стремянной BMW въехала в стену жилого дома, после того как ехавший перед нею Land Rover резко затормозил.