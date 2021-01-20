В Кремле назвали «чушью» расследование Навального о «дворце» Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал комментарий о расследовании оппозиционера Алексея Навального. Он назвал информацию о «дворце» Владимира Путина в Геленджике «чушью».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Дмитрия Пескова, дорогой дворец в Геленджике не имеет никакого отношения «ни к президенту, ни к Кремлю».

«Это все абсолютно голословные утверждения. Это чистая чушь и компиляция, и ничего другого там нет», – пояснил журналистам политик.

Кроме этого, он добавил, что в Кремле знали об информационных атаках на президента России Владимира Путина.

«В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации», – добавил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь главы государства предостерег россиян от перевода денег в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Он назвал сбор средств главной задачей таких «псевдорасследований».

«Вот это как раз и есть главный такой лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам», – заключил политик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что оппозиционер Навальный вернулся в Россию.