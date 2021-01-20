Около 3 тыс. учителей Петербурга привились от Covid-19

В Северной столице продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент привились препаратом «Спутник V» уже порядка 3 тыс. учителей города.

Данные об этом появились на официальной странице «ВКонтакте» вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

Отмечается, что сделать прививку также планируют еще около 5 тыс. педагогов Северной столицы. Кроме этого, в городе начали формировать заявки на вакцинацию сотрудников колледжей, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Также Ирина Потехина описала свои ощущения после вакцинации. Она сравнила эффект с началом болезни гриппом.

«К вечеру температура поднялась до 37 градусов, и было полное впечатление, как при начале гриппа. Пришлось принять на ночь парацетамол и утром повторить. Но уже к обеду следующего после прививки дня от недомогания не осталось никакого следа», – пояснила вице-губернатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург обогнал Москву по числу зараженных коронавирусом за сутки.