Специалист объяснил, снижается ли количество антител к COVID после сдачи плазмы

Специалист объяснил, снижается ли количество антител к COVID после сдачи плазмы
Сейчас сдать плазму можно на Городской станции переливания крови. Главным условием для доноров является наличие подтверждённого положительного исследования на COVID-19 и двух последних отрицательных тестов. Фото: pixabay

Иногда у доноров может снижаться количество антител к коронавирусной инфекции после сдачи антиковидной плазмы, заявил специалист по пропаганде донорства СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» Станислав Давыдов.

Эксперт объяснил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что на его практике бывали случаи, когда доноры сдавали плазму больше двух и даже трех раз, и титр антител при этом не снижался. Во многих случаях количество антител остается практически неизменным. Возможно лишь незначительное снижение. Однако есть и те, у кого понижение происходит уже после первой донации. В таком случае доноров не допускают ко второй сдаче крови, отмечает Давыдов.

По словам специалиста, ежедневно на станцию переливания крови обращаются десятки жителей Петербурга, которые хотят сдать антиковидную плазму. И только половина обратившихся проходит отбор и становится донорами.

Давыдов посоветовал перед личным визитом на станцию пройти дистанционное собеседование и лишь после первичного одобрения приходить на обследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 3 тыс. учителей Петербурга привились от Covid-19.

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