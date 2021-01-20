В Петербурге появится мемориальный комплекс арктическим конвоям времен войны

В Петербурге появится мемориальный комплекс арктическим конвоям времен войны
Музей будет посвящен полярным отрядам. Фото: pixabay.com

В Северной столице планируют создать мемориальный комплекс, который будет посвящен истории полярных отрядов времен Великой отечественной войны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора фонда сохранения исторической памяти Владимира Соломонова, комплекс получит название «Северные конвои». В нем петербуржцам расскажут, как полярные отряды доставляли ценные грузы во время войны с фашистской Германией.

Открыть выставку планируют на территории колледжа Государственного университета морского и речного флота им. адмирала Макарова.

На территории данной выставки будут размещены подлодка, торпедный катер, самолет, танк, а также пушки времен войны. Также планируется открыть сквер с часовней.

«Каждой стране в этом музее выделят одинаковые площади, поэтому пользуясь случаем прошу коллег из разных стран подключаться к созданию этой площадки», – заявил Владимир Соломонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский суд запретил в России аниме «Тетрадь смерти».

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