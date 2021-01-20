Роскомнадзор требует от TikTok удалить призывы к массовым протестам

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах. Фото: unsplash

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах. Фото: unsplash

В сообщении РНК говорится, что уведомление о необходимости удаления такой информации направлено в соцсеть TikTok на основании требования Гепрокуратуры РФ.

Как утверждает ведомство, в TikTok распространяются ролики с призывами к юным пользователям учавствовать в противозаконных протестах, которые «сопряжены с опасными для детей последствиями».

Также Роскомнадзор призвал все социальные сети, информационные ресурсы и СМИ не допускать распространения этой информацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский суд запретил в России аниме «Тетрадь смерти». Иск подавали активисты Екатеринбурга после случая с обнаружением тела школьницы. Однако знаком для запрета стал инцидент в Петербурге. В январе этого года было обнаружено тело школьника, который также являлся фанатом данного аниме.