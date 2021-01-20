Видео Варламова об Архангельске проверит полиция

На блогера пожаловалась местная жительница, которая осталась недовольна обзором города.

Блогер Илья Варламов рассказал, что его вызвали в архангельское УМВД из-за видеороликов об Архангельске. Известно, что на ролик пожаловалась местная жительница. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина недовольна тем, что в блоге присутствует ненормативная лексика. Также она считает, что Варламов оскорблял жителей Архангельска. Она уверена, что такое отношение к городу и его жителям непростительно.

Блогер отметил, что письмо от полицейских встревожило его. Тем временем сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Напоминаем, что Варламов посетил Архангельск 1 ноября, а спустя три недели выложил видео, которое называется «Архангельск: руины Русского Севера. Гнилые бараки и тысячи людей в развалинах».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Варламов вернулся в Россию после задержания в Африке. Напоминаем, что о задержании Варламова и Верзилова стало известно 13 января. Ими заинтересовались в аэропорту после досмотра багажа.