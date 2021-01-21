Звезда «Гарри Поттера» уходит из кино

Актер не против заняться строительством или плотницким ремеслом.

Британский актер Руперт Гринт, который стал известен после роли Рона Уизли во франшизе «Гарри Поттер», хочет уйти из кино. Об этом сообщает издание Mirror.

Он отметил, что у него недавно родилась дочь. Это заставило артиста задуматься о завершении карьеры. Гринт объяснил, что появление на свет девочки очень изменило его и заставило задуматься о будущем. Он признался, что давно думал о конце карьеры.

«Было бы здорово заняться чем-нибудь совершенно другим, например, строительством или плотницким ремеслом»,

— считает Гринт.

Актер считает, что ранняя известность сильно изменила его. Гринт до сих пор не может привыкнуть к тому, что он настолько популярен. При этом он добавляет, что очень благодарен всем поклонникам «Гарри Поттера».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дэниел Рэдклифф намекнул на то, что снова сыграет Гарри Поттера.